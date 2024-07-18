Минпросвет: в Калининградской области задерживается строительство шести школ

Калининградская область вошла в число регионов, где существуют риски незавершения строительства школ в срок. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова, регионы России будут ежегодно штрафовать в случае срыва сроков строительства и капитального ремонта школ.

По словам Кравцова, в 2024 году риски незавершения строительства школ в установленный срок есть более чем в 30 регионах. Калининградская область также вошла в их число: в регионе на данный момент не достроено шесть школ. Как подчеркнул министр, все объекты в любом случае должны быть достроены, но за счёт региональных средств.



В рамках программы капремонта и строительства школ, которая действует с 2022 г., было построено 1236 школ, 1680 детских садов и отремонтировано 4122 здания. В 2024 г. за счет средств федерального бюджета запланирован ремонт 1057 школ.