Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Чистой

Калининградская природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении реки Чистой в Пионерском городском округе. По предварительным данным, загрязнение реки произошло из-за сброса цементного раствора в реку, которая впадает в Балтийское море. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Калининградской области.

«По данному факту природоохранной прокуратурой незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также водного законодательства», — сообщает прокуратура.

По результатам проверки при наличии основании прокуратурой будет рассматриваться вопрос о принятии определённых мер реагирования.