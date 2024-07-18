Росгвардия: за полгода лицензий на оружие лишились 56 калининградцев

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С начала года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии аннулировали 56 лицензий и разрешений на оружие у жителей области, допустивших различные нарушения законодательства в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За шесть месяцев росгвардейцы провели 1232 проверки обеспечения условий сохранности оружия гражданами, выявили 319 различных нарушений. Допустившие их владельцы привлечены к административной ответственности. Крайние меры по результатам проверок приняты в отношении 216-ти нарушителей — у них оружие изъято.

Значительная часть фиксируемых нарушений — несоблюдение сроков его перерегистрации, что приводит к наступлению административной ответственности и, в том числе, к изъятию оружия. Чтобы избежать негативных последствий, владельцам следует обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделение ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал государственных услуг, напоминают в Росгвардии.

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