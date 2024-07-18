Таможенники передали минкульту изъятые на границе картины и антиквариат (фото)

Калининградская областная таможня передала представителям Управления Минкультуры России по СЗФО картины и антиквариат, изъятые на границе у россиян-нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Картины были обнаружены в личных вещах россиянина сотрудниками МАПП Мамоново-2. Экспертиза показала, что произведения искусства изготовлены в Западной Европе и относятся к концу XIX — первой половине XX века. Автором одного из полотен оказался датский художник-самоучка Лео Хоулберг, изобразивший на картине архипелаг Кристиансё. Постановлением суда владелец культурных ценностей был признан виновным в недекларировании с наказанием в виде конфискации товаров.

Настольный письменный прибор, также признанный культурной ценностью, в багаже россиянина обнаружили инспекторы МАПП Чернышевское. Эксперты выяснили, что он был изготовлен в Европе во второй половине XIX века из сплава меди с цинком и является антикварным изделием. В отношении владельца были возбуждены дела по фактам недекларирования и несоблюдения действующих запретов и ограничений. При этом за самим товаром хозяин в итоге не явился, и решением суда антиквариат был признан бесхозяйным и обращен в федеральную собственность.

Фото пресс-службы областной таможни