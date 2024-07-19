Массовый сбой Windows затронул работу аэропортов и банков по всему миру

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По всему миру произошел сбой в работе устройств с операционной системой Windows 10. Как пишет «Коммерсант», сбой затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи. Россию массовый сбой не затронул.

«Пользователи жалуются на появление „синего экрана смерти“. Он связан с неисправным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike», — пишет издание.

Как предупредила компания Microsoft, проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы. В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows. В Microsoft сообщили о работе по устранению последствий массового сбоя.

О проблемах в связи со сбоем сообщили авиакомпании США, Индии и Турции, сообщает Reuters. О проблемах с регистрацией и задержке рейсов сообщили в аэропортах Австралии, Испании, Германии, Чехии, Японии и Нидерландов. В Великобритании телеканал SkyNews полностью остановливал вещание. О проблемах в работе заявила и крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.

В Индии нарушено функционирование нескольких брокерских компаний, в том числе 5Paisa и Angel One. В ЮАР проблемы наблюдаются в банке Capitec. В Израиле сообщили о сбоях всей банковской системы страны.

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