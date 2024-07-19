«Паук» и «Стопа гнома»: Янтарный комбинат отправил потомкам артефакты (фото)

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На Калининградском янтарном комбинате 19 июля заложили капсулу времени с брошью «Паук», добытым в этом сезоне редким образцом солнечного камня «Стопа гнома» и флешкой с видеообращением к потомкам. Как сообщает пресс-служба предприятия, вскрыть контейнер с артефактами предполагается через 23 года в день 100-летия комбината.

«Содержимое капсулы голосованием определили сами работники комбината. Из десяти предложенных предметов большинством голосов выбрали найденный этой весной редкий образец янтаря в форме очертания четырех пальцев и пятки „Стопу гнома“ и современную версию „Паука“ — единственного изделия из первого модельного ряда комбината, дошедшего до наших дней», — сообщили в пресс-службе. Брошь была разработана в середине 1950-х годов и, претерпев несколько реноваций, продолжает оставаться в топе продаж комбината.

Ближайшие 23 года контейнер с посланием потомкам проведет на глубине 60 см под землей в железобетонном колодце. Капсула имеет защитный герметичный корпус из нержавеющей стали с присадками титана.

Калининградский янтарный комбинат был образован на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры 21 июля 1947 года. За десять лет работы в структуре Госкорпорации Ростех на комбинате отремонтировано 35 объектов общей площадью более 35 тысяч квадратных метров, вдвое увеличена добыча янтаря — до 600 тонн ежегодно, втрое выросла численность сотрудников — до 1150 человек, в несколько раз возрос объем собственной переработки солнечного камня — до 25 тонн ежегодно, отметили в пресс-службе.


Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината 

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