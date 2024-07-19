Мэрия: с 23 июля на проспекте Мира временно изменится движение транспорта (схема)

Во вторник, 23 июля, на проспекте Мира начнутся аварийные работы. Это повлечет изменение движения транспорта, предупреждает пресс-служба мэрии Калининграда.

Крайняя правая полоса от центра около зоопарка будет перекрыта из-за аварийно-восстановительных работ на подземных коммуникациях. Ограждения выставят от автобусной остановки до Зоологического переулка. Проезд будет осуществляться по трамвайным путям. Сама же «тройка» в это время ходить по проспекту Мира не будет, временно она разделит кольцо с «пятёркой» на Бассейной.

Как долго продлятся ограничения, горвласти пока сказать затрудняются и приносят извинения за временные неудобства.



