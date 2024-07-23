Облвласти разрешили построить на центральной улице Янтарного четырехэтажку

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Советской в посёлке Янтарный. Соответствующее решение опубликовано на сайте министерства.

Согласно разрешению, многоквартирный дом планируется возвести на участке с кадастровым номером 39:22:010007:88. По данным публичной кадастровой карты, участок расположен по адресу: ул. Советская, 38. Общая площадь четырёхэтажного дома составит 2423,21 квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано физическому лицу сроком на три года.