Облвласти разрешили построить на центральной улице Янтарного четырехэтажку

Облвласти разрешили построить на центральной улице Янтарного четырехэтажку
Скриншот с сайта публичной кадастровой карты
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Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Советской в посёлке Янтарный. Соответствующее решение опубликовано на сайте министерства.

Согласно разрешению, многоквартирный дом планируется возвести на участке с кадастровым номером 39:22:010007:88. По данным публичной кадастровой карты, участок расположен по адресу: ул. Советская, 38. Общая площадь четырёхэтажного дома составит 2423,21 квадратных метров. 

Разрешение на строительство выдано физическому лицу сроком на три года.

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