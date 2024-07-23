ТФОМС: 94% пациентов проходят процедуру гемодиализа в частных клиниках

С января по апрель 2024 года 383 пациента получили программную заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Из них только 24 пациента (6%) получила терапию в Областной клинической больнице, остальные 359 (94%) — в частных клиниках за счёт средств ОМС. Об этом сообщил территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

В регионе процедуру проводят четыре организации, три из которых являются частными. Большинство застрахованных по линии ОМС пациентов получили терапию в медицинском центре «Эскулап» — 245 человек (64%) на 88,5 миллионов рублей. В «Би Браун Авиттум Руссланд Клиникс» было проведено 77 процедур (20%) на сумму 26,5 миллионов рублей, а в лечебно-профилактическом учреждение «Амбулаторный диализный центр» — 37 (10%) на сумму 12 миллионов.

Меньше всего почечную терапию пациенты получили в ГБУЗ «Областная клиническая больница». В ней было проведено только 24 процедуры (6%) на сумму 4 миллиона рублей.

«Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу правительства области с просьбой прокомментировать, почему большинство пациентов получают процедуру в частных клиниках.