На электроснабжение братской могилы на Балткосе выделили 1 млн рублей

На электроснабжение братской могилы на Балткосе выделили 1 млн рублей
Фото: Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

На электроснабжение братской могилы на Балтийской косе выделили 1 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ за 90 дней предстоит обустроить наружное освещение памятника, установить рядом с ним блоки питания, а также благоустроить территорию вокруг него. Заказчиком выступает «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», на них выделили 1 млн 2 тыс. рублей. Подрядчика определят 5 августа.

В мае 2023 года власти выделили 2,6 млн рублей на ремонт мемориала. Памятник «Братская могила советских воинов, погибших в апреле 1945 года» создали в 1949 году. Он является объектом культурного наследия местного значения.

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