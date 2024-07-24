На электроснабжение братской могилы на Балткосе выделили 1 млн рублей

На электроснабжение братской могилы на Балтийской косе выделили 1 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ за 90 дней предстоит обустроить наружное освещение памятника, установить рядом с ним блоки питания, а также благоустроить территорию вокруг него. Заказчиком выступает «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», на них выделили 1 млн 2 тыс. рублей. Подрядчика определят 5 августа.