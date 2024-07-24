Администрация нацпарка «Виштынецкий» ликвидировала стихийную свалку мусора (фото)

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Администрация нацпарка «Виштынецкий» оперативно отреагировала на информацию о стихийной свалке мусора в районе озера Мариново и ликвидировала ее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«23 июля в одном из пабликов «ВКонтакте» появилось сообщение с жалобой на скопление мусора в национальном парке «Виштынецкий». Комментарий сопровождался видео с указанием места (рядом с озером Мариново). Директор национального парка Анатолий Калина оперативно отреагировал на сообщение и распорядился устранить проблему. Таким образом, благодаря бдительности местных жителей территория была быстро очищена», — уточняется в сообщении.

Как подчеркивают в нацпарке, Сообщить о подобных фактах и других нарушениях можно по телефону 89097937975.

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