Администрация нацпарка «Виштынецкий» ликвидировала стихийную свалку мусора (фото)

Администрация нацпарка «Виштынецкий» оперативно отреагировала на информацию о стихийной свалке мусора в районе озера Мариново и ликвидировала ее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«23 июля в одном из пабликов «ВКонтакте» появилось сообщение с жалобой на скопление мусора в национальном парке «Виштынецкий». Комментарий сопровождался видео с указанием места (рядом с озером Мариново). Директор национального парка Анатолий Калина оперативно отреагировал на сообщение и распорядился устранить проблему. Таким образом, благодаря бдительности местных жителей территория была быстро очищена», — уточняется в сообщении.

Как подчеркивают в нацпарке, Сообщить о подобных фактах и других нарушениях можно по телефону 89097937975.