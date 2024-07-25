Погода в Калининграде 25 июля

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Днём в четверг, 25 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода, возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит +22°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, ветер — северо-западный со скоростью 3 м/с.

По данным синоптиков, в приморских муниципалитетах днём ожидается до +22°C, ночью до +16°C, днём возможны небольшие дожди. На востоке области — до +23°C днём, ночью — до +13°C. Там также возможны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг утром будет облачно с небольшим дождём, +18,7°C. Днём столбик термометра повысится до +20,3°C, возможен дождь. Вечером температура немного повысится до +20,4°C. Ветер — с порывами до 1 м/с, северо-западный, влажность — 89%.

Согласно прогнозу в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг «в течение дня вновь ожидаются локальные ливни (только уже на большей части региона), будут не исключены и слабые грозы, а температурный фон составит около +22...+24°С».



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