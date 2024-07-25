Резкое похолодание в выходные: синоптики прогнозируют в воскресенье +22°С

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Во второй половине недели синоптики ожидают умеренную погоду с температурным фоном, близким к климатической норме, в четверг и пятницу. Они также прогнозируют резкое потепление в субботу, за которым последует резкое похолодание в воскресенье, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу утром и ночью в регионе возможен приземный туман. Днём температура составит +22...+25°С. Синоптики отмечают, что на побережье будет прохладнее, чем на востоке региона. «Переменная облачность и без существенных осадков (не исключены небольшие локальные кратковременные дожди)», — отмечает телеграм-канал.

В субботу днём воздух прогреется до +26...+28°С (местами до +29°С), на побережье около +24...+27°С. «В ночные и утренние часы по области возможен приземный туман, днем переменная облачность и без осадков. В вечерние часы не исключены дожди (в особенности в западной части региона)», — сообщили синоптики.

В воскресенье, по предварительным данным, ожидается похолодание до +18...+22°С. Вероятно преобладание облачной погоды с высокой вероятностью периодических дождей.

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