Центр занятости области: с начала года трудоустроены 40% обратившихся

Каждый третий житель Калининградской области, обратившийся в Центр занятости в 2024 году, нашел работу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На данный момент при содействии региональной службы занятости трудоустроено 2 602 человека, что составляет 40% от числа обратившихся за поиском работы. 67% соискателей имеют высшее или среднее профессиональное образование. Их устраивают на работу специалистами в государственные учреждения, менеджерами, инженерами, администраторами, бухгалтерами и поварами», — отметили в ведомстве, уточнив, что сроки поиска работы через Центр занятости сократились на 6% и в среднем занимают около трех месяцев.

Также в сообщении уточняется, что в 2024-м почти в два раза увеличился процент обучающихся через Калининградский Центр занятости по сравнению с прошлым годом. В 2023 году обучение прошли 12% безработных, в 2024 году — 21%.