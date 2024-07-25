В пос. Ясное убрали предвыборный баннер с полуразрушенного здания (фото)

В поселке Ясное Славского района со стены полуразрушенного здания по требованию регионального избиркома демонтировали баннер, призывающий прийти на выборы губернатора. «Новому Калининграду» пояснили, что размещение баннера на «заброшке» стало результатом «равнодушия ответственного».



«Избирательная комиссия Калининградской области заказывает изготовление информационных материалов, — пояснили в пресс-службе. — Муниципальные власти в соответствии с законодательством оказывают содействие в информировании избирателей, и в том числе в размещении баннеров. В данном конкретном случае сработал „эффект технического исполнителя“, равнодушие ответственного и недостаточный контроль за ним».

В избиркоме добавили, что узнали о ситуации еще до того, как фотография получила широкую огласку.

«Оперативно было принято решение, и вчера в первой половине дня баннер демонтирован. Усилим контроль, чтобы подобная ситуация не повторилась», — добавили в пресс-службе.