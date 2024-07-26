Горвласти предупредили о закрытии движения на Кленовой аллее в середине августа

Администрация Калининграда предупредила горожан о закрытии движения на Кленовой аллее в середине августа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать два дня — 10 и 11 числа. Такое решение принято в целях безопасности при проведении двухдневного кубка по велоспорту «Запад России». В связи с этим власти закроют Кленовую аллею для движения транспорта на определённые часы.

«Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее на всём протяжении будет перекрываться с 9.00 до 15.00», — сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.