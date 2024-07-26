На Южном вокзале в Калининграде встретили трёхмиллионного пассажира (фото)

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Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В Калининграде на Южном вокзале встретили трёхмиллионного пассажира. Об этом сообщила пресс-служба северо-западного филиала «Федеральной пассажирской компании» («ФПК»).

«За 15 лет поездки в Калининградскую область нашими поездами совершили три миллиона путешественников. И сегодня мы поздравляем Катунцеву Светлану, которая стала юбилейным, трёхмиллионным пассажиром! Ей вручили сертификат на 20 000 баллов в программе лояльности „РЖД Бонус“», — говорится в релизе.

Отмечается также, что за первое полугодие 2024 года в Калининград по четырём железнодорожным направлениям совершено 974 рейса. «ФПК» приводит статистику, согласно которой этот показатель превышает прошлогодний на 27%. При этом по сравнению с тем же аналогичным периодом 2023 года пассажиропоток увеличился на 50%. По сообщениям пресс-службы, с января по июль 2024 поездами калининградского направления воспользовались 180 тыс. человек.

«Такого результата удалось достичь за счет увеличения частоты курсирования поездов № 148/147 Калининград — Москва, № 360/359 Калининград — Адлер и № 425/426 Калининград — Челябинск», — резюмировала «ФПК».

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