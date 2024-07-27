Жителей региона предупредили о множественных отключениях светофоров

В связи с плановыми испытаниями энергосистемы Калининградской области в субботу, 27 июля, в период с 09:00 по 17:00 возможны множественные краткосрочные отключения энергоснабжения светофоров, расположенных в городах Черняховск, Гусев и Нестеров. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Речь об автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-229 «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой».

«ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ просит водителей быть особенно внимательными при движении вблизи светофорных объектов и соблюдать требования дорожных знаков. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.