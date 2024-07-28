В Калининграде разгромили дом, который отказались признать памятником (фото)

В Калининграде разгромили дом, который отказались признать памятником (фото)
Фото: Женяй Огонь
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В микрорайоне имени Александра Космодемьянского вандалы разгромили расселенный многоквартирный дом, который в марте 2021 года получил статус выявленного объекта культурного наследия (дом № 9-9а на улице Челюскинской).

Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, на сегодняшний день кровельные материалы на здании почти полностью разбиты, окна и двери в квартиры выбиты, внутри квартир — перевернутая и сломанная мебель.

Отметим, что параллельно с обретением статуса выявленного объекта культурного наследия вокруг здания были определены охранные границы, внутри которых запрещалось капитальное строительство и проведение земляных работ и других видов хозяйственной деятельности, противоречащих требованиях обеспечения сохранности выявленного ОКН.

Фото предоставил Женяй Огонь

Однако в 2023 году была проведена государственная экспертиза, результатом которой стал отказ в постановке здания на учет в качестве объекта культурного наследия.

Часть значимых элементов здания (в частности, резные двери) планировал забрать Фонд капитального ремонта Калининградской области в свой депозитарий, но, судя по фото, не успел.

Согласно справке портала Prussia39, в послевоенные годы здание было передано на баланс производственному объединению «Калининградбуммаш» и использовалось в качестве жилого фонда. В 2013 году здание признано аварийным и подлежащим сносу, после чего его расселили.

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