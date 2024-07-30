Правительство России передало в собственность региона бастион «Обертайх»

Правительство Российской Федерации передало в собственность региона бастион «Обертайх» в центре Калининграда. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, федеральное правительство передаёт Калининградской области 15 объектов, из которых состоит бастион. В их число входят несколько складов, гараж, два нежилых здания, редюит, каземат и полукапонир. На региональных властей возлагаются обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Передать имущество в государственную собственность Калининградской области должны в течение трёх месяцев.