В регионе планируют провести Стажировочную сессию по ЖКХ и электроэнергетике

В Калининградской области планируется провести Стажировочную сессию для представителей отрасли ЖКХ и электроэнергетики. Мероприятие пройдет с 15 и 16 августа в Калининграде и Зеленоградске, его планируют посетить более 300 управляющих и ресурсоснабжающих организаций со всей России, сообщили в оргкомитете Информационного портала «Управление ЖКХ».



«В программу войдут тематические секции с экспертным составом спикеров, открытый микрофон, позволяющий напрямую пообщаться с представителями профильных ведомств, а также новый формат бизнес-игры и тематическое тестирование. В экспертный состав войдут представители Федеральной антимонопольной службы, практикующие юристы и эксперты отрасли», — отметили организаторы Информационного портала «Управление ЖКХ».

В Калининграде эксперты расскажут ресурсоснабжающим компаниям о новом порядке включения в инвестиционные программы и о концессионных соглашениях. Управляющие организации обсудят вопросы обращения с ТКО и техническое обслуживание ВДГО и ВКГО на основании последних изменений в жилищном законодательстве, сообщили в оргкомитете Информационного портала.

В Зеленоградске планируется обсудить темы технологического присоединения к сетям и концепцию тарифного регулирования до 2026 года, инвестиционную деятельность и консолидацию электросетевых комплексов.