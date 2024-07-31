В Гурьевском округе выставили на торги изношенную водонапорную башню за 5 млн

Изображения: фотографии к аукциону на сайте ГИС «Торги»

В посёлке Васильково Гурьевского округа выставили на торги водонапорную башню в неудовлетворительном состоянии. Информация об аукционе размещена на сайте ГИС «Торги».

Согласно документации, высота водонапорной башни составляет 28 метров. Башня возведена в 1980 году, на момент организации аукциона износ кладки её ствола составляет 80%, усталость металла выше — 90%. Отмечается, что башня отклонилась от вертикальной оси, а её бак повреждён коррозией. Акт техосмотра составлен в середине ноября 2023 года.

Строение с кадастровым номером 39:03:030109:166 находится на земельном участке с кадастровым номером 39:03:030109:9 площадью в 1805 кв. м. Власти Гурьевского округа в проекте контракта отмечают, что башня и земля под ней переходят в частную собственность. Начальная цена лота составляет 5 млн 132 тыс. рублей, шаг аукциона — 256,6 тыс. рублей. Победителя торгов определят 26 августа 2024 года.