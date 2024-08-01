В заливы Балтийского моря выпустили 2,5 млн штук европейского речного угря

В Калининградский и Куршский заливы выпустили подрощенную молодь европейского речного угря. Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, это необходимо для восстановления популяции особо ценных видов рыб.

«С 30 июля по 01 августа 2024 года был осуществлен выпуск подрощенной молоди угря в Калининградский и Куршский заливы Балтийского моря, в количестве 2,5 млн штук с навеской 1-5 грамм», — сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что отлов угря и его личинок в промышленных объёмах и возникновение плотин на пути миграции рыбы стали основными причинами сокращения её численности.

Отметим, в 2023 году объемы выпускаемой в Куршский и Калининградский заливы молоди ценных пород рыб увеличились более чем в два раза по сравнению с результатами за 2022 год. В частности, в акваторию было выпущено 1,163 млн штук подрощенной молоди угря. Власти также отмечали, что в последующие годы планируется выпускать по 2,5 млн молоди угря. В результате акции по зарыблению в долгосрочной перспективе ожидается увеличение вылова угря на 100 тонн в год. Всего программа по выпуску молоди рыб в Калининградский залив рассчитана на 12 лет.