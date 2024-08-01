Калининградцев предупредили о поиске протечек в трубах при помощи зелёной воды

Администрация Калининграда предупредила жителей микрорайона Чкаловск о поиске прорывов труб при помощи зелёной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 1 августа.

Сотрудники «Калининградтеплосети» добавили в теплоноситель РТС «Чкаловск» вещество, окрашивающее воду в ярко-зелёный цвет — уранин. Это необходимо, чтобы обнаружить скрытые протечки в трубах. По словам властей, вещество абсолютно безопасно для окружающей среды, в том числе для людей и животных.

«Уранин — безвредный для природы и для человека краситель ярко-зелёного цвета, — заявили в горадминистрации. — Он не оказывает никакого пагубного воздействия и очень быстро растворяется.»