В Гусевском округе две братские могилы Первой мировой получили охранный статус

Два воинских захоронения в Гусевском округе получили охранный статус, сообщили в пресс-службе Калининградской области. Официальный учёт состоялся в преддверии Дня памяти российских воинов, погибших в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов.

Одна из братских могил расположена на западной окраине посёлка Лощинка, в ней захоронены останки 130 военнослужащих Российской императорской армии и трёх военнослужащих Германской армии, погибших в 1914 году в период с августа по сентябрь. В другом захоронении покоятся 365 российских и 65 немецких воинов, погибших в августе-ноябре 1914 года и феврале 1915 года. Оно расположено немного восточнее посёлка Майское.

«На территории Калининградской области расположено наибольшее количество боевых захоронений 1914-1918 годов в России. Сколько точно — никто не скажет: имели место и перезахоронения, и другие обстоятельства. Только памятниками истории и культуры в установленном порядке в нашем регионе признано 6 братских могил воинов Российской императорской армии и 27 — интернациональных: русско-немецких, с захоронением военнослужащих других государств», — приводит слова Евгения Маслова пресс-служба областного правительства.

Братские могилы в посёлках Майское и Лощинка образовались в ходе боевых действий во время Первой мировой войны. Власти отмечают, что в реестр объектов культурного наследия включены 33 воинских захоронения солдат Первой мировой войны.