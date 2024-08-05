Прокуратура: Верхнее озеро и водоем в Южном парке загрязнены мусором и водорослями (фото)

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Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о массовой гибели птиц и рыбы на Верхнем озере и парке Южном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в нарушение требований природоохранного законодательства водоемы не очищены от водорослей и мусора. По факту ненадлежащей очистки водных объектов природоохранный прокурор внес представление главе администрации ГО „Город Калининград“, которое находится на рассмотрении. Кроме того, для установления причин гибели птиц и рыбы специалистами отобраны пробы для исследования в лаборатории», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время МБУ «Гидротехник» проводит работы по очистке озера. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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