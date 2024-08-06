Путин поручил рассмотреть вопрос о включении в нацпроект семейных центров

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о включении в национальный проект «Семья» мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров. Центры будут функционировать во всех муниципальных образованиях субъектов России. Поручение утверждено по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Помимо этого, в нацпроект предлагается включить мероприятия по развитию системы предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми. В том числе это затронет услуги нянь, прошедших специальную профессиональную подготовку.

Национальный проект «Семья» был анонсирован президентом в 2024 году. Его основными задачами являются повышение рождаемости, улучшение условий проживания многодетных семей, укрепление традиционных семейных ценностей и появление условий для гармоничного развития и воспитания детей. Срок начала реализации — 1 января 2025 года.

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