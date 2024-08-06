В регионе выявили производителя мясной продукции с нелогичным объёмом сырья

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В Калининградской области выявили производителя мясной продукции, у которого объём готовой продукции превысил вес использованного сырья более чем на 698 кг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства установили, что уполномоченные лица организации оформили транзакции по типу «переработка/производство», где в качестве сырья использовали охлажденную свинину и полуфабрикаты общим весом порядка 3208 кг. В результате данных транзакций были выработаны окорок и лопатка общим весом 3906,8 кг.

Предприятие ввело в оборот продукцию, изготовленную из нелогичного объёма сырья, что является нарушением принципа прослеживаемости и требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС, добавили в ведомстве. Товар поступил в социально значимые учреждения Калининградской области.

Управление Россельхознадзора объявило юридическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информацию о выявленных нарушениях направили в региональное управление Роспотребнадзора.

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