Калининградская студентка разработала фирменный стиль для центра «Верю в чудо» (фото)

Все новости по теме: Благотворительность
Фото: проектный офис федеральной программы «Обучение служением»

Студентка БФУ им. Канта по направлению «Реклама и связи с общественностью» Анастасия Моисеенко разработала фирменный стиль для благотворительного центра «Верю в чудо». Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса федеральной программы «Обучение служением».

В декабре 2023 года центр открыл новое пространство для подростков «Твоя бухта». Для его продвижения в социальных сетях, а также для более эффективного привлечения финансовых ресурсов для помощи подопечным «Верю в чудо» потребовался новый фирменный стиль.

«Мной был разработан гайдлайн: фирменные цвета, шрифты, логотип для подросткового пространства „Твоя бухта“, а также корпоративный календарь и мерч для благотворительного центра „Верю в чудо“. Я выполнила все пожелания заказчика и предоставляла много вариантов дизайна на выбор», — рассказала Анастасия Моисеенко. К настоящему времени девушка уже завершила обучение в университете.

Элементы дизайна используются в социальных сетях подросткового пространства, рекламная продукция и мерч напечатаны и передаются партнерам центра.

Работа была выполнена в рамках федеральной программы «Обучение служением». Она была запущена в российских университетах и колледжах 1 сентября 2023 года. Это совместная инициатива Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров и Высшей школы экономики.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter