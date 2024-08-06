Калининградская студентка разработала фирменный стиль для центра «Верю в чудо» (фото)

Фото: проектный офис федеральной программы «Обучение служением»

Студентка БФУ им. Канта по направлению «Реклама и связи с общественностью» Анастасия Моисеенко разработала фирменный стиль для благотворительного центра «Верю в чудо». Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса федеральной программы «Обучение служением».



В декабре 2023 года центр открыл новое пространство для подростков «Твоя бухта». Для его продвижения в социальных сетях, а также для более эффективного привлечения финансовых ресурсов для помощи подопечным «Верю в чудо» потребовался новый фирменный стиль.

«Мной был разработан гайдлайн: фирменные цвета, шрифты, логотип для подросткового пространства „Твоя бухта“, а также корпоративный календарь и мерч для благотворительного центра „Верю в чудо“. Я выполнила все пожелания заказчика и предоставляла много вариантов дизайна на выбор», — рассказала Анастасия Моисеенко. К настоящему времени девушка уже завершила обучение в университете.

Элементы дизайна используются в социальных сетях подросткового пространства, рекламная продукция и мерч напечатаны и передаются партнерам центра.

Работа была выполнена в рамках федеральной программы «Обучение служением». Она была запущена в российских университетах и колледжах 1 сентября 2023 года. Это совместная инициатива Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров и Высшей школы экономики.