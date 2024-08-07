В Калининграде начали штрафовать велосипедистов, едущих по проезжей части

В Калининграде начали штрафовать велосипедистов, едущих по проезжей части
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудники ГИБДД начали штрафовать велосипедистов, использующих для перемещения проезжую часть, а не велосипедные дорожки.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Калининградской области «Новому Калининграду» подтвердили, что для велосипедистов, движущихся по проезжей части (в том случае, если рядом находится велодорожка), действительно предусмотрено наказание. В Госавтоинспекции считают, что такое нарушение влечет за собой штраф в 800 рублей, согласно статье 12.29 части 2 КоАП РФ.

Основное количество штрафов, как уточняется, инспекторы выписывают в ходе заранее запланированных рейдов. В частности, третий такой рейд проходил с 29 июля по 7 августа, а следующий намечен с 2 по 11 сентября.

«В этот период мы берем на особый контроль велосипеды и электросамокаты, проводим профилактику, — пояснили в отделении пропаганды. — Конкретные цифры по числу оштрафованных будут только после окончания третьего этапа. Пока есть информация по второму этапу, в ходе которого было выявлено 234 нарушения ПДД. Из них 205 велосипедистов было привлечено к ответственности по статье 12.29 части 2 КоАП, 4 — по части 3 той же статьи, 24 штрафа было выписано гражданам, использующим средства индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры и т.д.) и 1 гражданин был привлечен к ответственности за нарушение по статье 12.30».

По поводу часто неудовлетворительного состояния велосипедной инфраструктуры в Калининграде в ГИБДД заметили, что этот вопрос надо задавать в прокуратуру и горадминистрацию.

О том, что велоинфраструктура в Калининграде не состоит только из велодорожек, «Новому Калининграду» сообщил руководитель проекта «Велогород Online» Илья Абросимов.

«Велодорожка, велополоса и велопешеходная дорожка — это три разных типа инфраструктуры, каждый из которых имеет разные знаки, разное расположение в профиле улице, и даже ездить по ним могут в разных случаях разные категории участников дорожного движения, — пояснил Абросимов. — Разобраться не сложно, но, как правило, на разнице не акцентируют внимание ни на уроках ОБЖ, ни даже в автошколе. Из-за этого появляется путаница: всё подряд называют велодорожками, рисуют разметку и знаки ставят абы как. Вот вы знали, что исходя из дорожных знаков, тротуар на чётной стороне улицы Комсомольской вовсе не тротуар, а велодорожка? А знали, что в Парк Юность можно въезжать на велосипеде с Азовской, потому что вместо знака запрета там стоит знак окончания велодорожки? Путаются проектировщики улиц, инспекторы ГАИ, и сами велосипедисты, из-за этого во время рейдов зачастую выписываются абсолютно нелепые с точки зрения правил штрафы».

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