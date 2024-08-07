Шадаеву доложили о проблеме приграничного автоподключения калининградцев к роумингу

Врио губернатора Алексей Беспрозванных обсудил с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым проблему автоматического подключения к международному роумингу в приграничных поселках региона. Сейчас она затрагивает 2,5 тыс. жителей в 13 населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

На встрече также обсуждались результаты реализации в регионе федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В 2024 году планируется построить 17 базовых станций сотовой связи 4G в посёлках с населением от 100 до 500 человек, перечень которых определяется по результатам голосования на «Госуслугах». После вывода станций в эфир доступ к высокоскоростному мобильному интернету должны получить более 4 тыс.человек. Помимо этого, Беспрозванных и Шадаев рассмотрели возможность увеличения объёмов строительства станций в 2025 году.

Врио губернатора также договорился о рассмотрение в приоритетном порядке вопроса о включении Калининградской области в федеральную программу по обеспечению устойчивой сотовой связи на трассах федерального значения.