Власти Зеленоградска определились с местом для кладбища домашних животных (фото)

Власти Зеленоградского округа определились с местом размещения кладбища домашних животных. Об этом сообщила администрация муниципалитета в среду, 7 августа.
Участок располагается недалеко от посёлка Коврово. Помимо кладбища, там будет ещё и колумбарий. Проектом предусмотрены вспомогательные помещения, траурный зал и озеленение территории.
«Доминантой комплекса станет памятник домашним питомцам и стена с урнами с прахом», — отметила администрация Зеленоградского округа в своём сообщении.В марте 2023 года жители Орловки обнаружили незаконное кладбище домашних животных в окрестностях посёлка. «Территория, прилегающая к захоронениям, представляет собой лесной массив, располагающийся в непосредственной близости от жилых домов, который также захламлен отходами производства и потребления», — отметили в Россельхознадзоре.