Власти Зеленоградска определились с местом для кладбища домашних животных (фото)

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Фото: администрация Зеленоградского округа

Власти Зеленоградского округа определились с местом размещения кладбища домашних животных. Об этом сообщила администрация муниципалитета в среду, 7 августа.

Участок располагается недалеко от посёлка Коврово. Помимо кладбища, там будет ещё и колумбарий. Проектом предусмотрены вспомогательные помещения, траурный зал и озеленение территории.

«Доминантой комплекса станет памятник домашним питомцам и стена с урнами с прахом», — отметила администрация Зеленоградского округа в своём сообщении.

В марте 2023 года жители Орловки обнаружили незаконное кладбище домашних животных в окрестностях посёлка. «Территория, прилегающая к захоронениям, представляет собой лесной массив, располагающийся в непосредственной близости от жилых домов, который также захламлен отходами производства и потребления», — отметили в Россельхознадзоре.

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