Власти Зеленоградска определились с местом для кладбища домашних животных (фото)

Фото: администрация Зеленоградского округа

Власти Зеленоградского округа определились с местом размещения кладбища домашних животных. Об этом сообщила администрация муниципалитета в среду, 7 августа.

Участок располагается недалеко от посёлка Коврово. Помимо кладбища, там будет ещё и колумбарий. Проектом предусмотрены вспомогательные помещения, траурный зал и озеленение территории.

«Доминантой комплекса станет памятник домашним питомцам и стена с урнами с прахом», — отметила администрация Зеленоградского округа в своём сообщении.