Региональные власти: регулирование цен на товары может привести к дефициту

Излишнее вмешательство в регулирование цен в Калининградской области может привести к дефициту. Об этом, отвечая на вопросы подписчиков врио губернатора Алексея Беспрозванных, заявили представители регионального минэкпрома.



«Понимаем Ваше беспокойство по поводу цен, — написал представитель министерства. — Всё же в нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости. Сейчас в правительстве Калининградской области проводим работу с участием производителей, поставщиков и представителей торговых сетей, чтобы выработать меры по снижению цен. Это позволит учесть интересы всех участников рыночных отношений. Важно также помнить о балансе между регулированием цен и сохранением конкурентоспособности рынка, чтобы избежать дефицита товаров в регионе».

Под тем же сообщением отметились представители министерства развития инфраструктуры региона, которые пояснили, из чего в Калининградской области складывается цена на топливо.

«Основной причиной повышения стоимости топлива, является увеличение закупочной стоимости, — заявили в министерстве. — В Калининградской области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, а такие компании как „Лукойл“, „РосНефть“, „Нефтегаз“, „Сургутнефтегаз“ являются розничными продавцами. Основную часть цены составляет оптовая цена и услуги транспортировки. Продавцы, являются частными компаниями и устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости».