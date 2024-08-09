«Дыхание Атлантики»: синоптики прогнозируют в выходные грозы

Синоптическая обстановка в пятницу будет характеризоваться комфортным умеренным температурным режимом с высокой вероятностью выпадения осадков. В выходные за счёт поступления прохладных океанических воздушных масс температуры будут ниже климатической нормы, появятся порывистый градиентный ветер и периодические конвективные заряды дождя и ливня. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В пятницу дневная температура составит около +22...+24°С с переменной облачностью без существенных осадков. В вечерние часы ожидаются дожди, которые начнутся на западе региона.

«В субботу ночью +15...+19°С по области, в дневные часы по всему региону около +19...+22°С, переменная облачность, ожидаются локальные кратковременные дожди», — сообщают синоптики. Вечером вероятны грозы.

В воскресенье ночью температура составит около +13...+18°С по области, днём — около +19...+22°С. «Переменная облачность, ожидаются периодические кратковременные дожди в течение суток, в ночные и утренние часы вероятны грозы», — добавили синоптики.

Синоптики настоятельно не рекомендуют планировать купание в море в выходные. По их словам, высота волн в Балтийском море у побережья в субботу и воскресенье составит до 2-3 метров.