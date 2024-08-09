Опрос: калининградцы тратят свыше 10 тыс. руб. на сбор ребёнка в школу

Опрос: калининградцы тратят свыше 10 тыс. руб. на сбор ребёнка в школу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградцы тратят свыше 10 тыс. рублей, чтобы собрать ребёнка в школу. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob в пятницу, 9 августа.

Опрос проводился с 20 июля по 7 августа. Отмечается, что дороже всего обойдутся сборы ребёнка в школу в столицах. В Москве это 16,5 тыс. рублей, а в Петербурге — 15 тыс. рублей. «В Калининграде траты в этом году обойдутся в 12 000 руб. на ребенка», — говорится в отчёте статистиков.

В релизе также говорится, что бюджет на подготовку школьников к новому учебному году постоянно растёт. Наибольший прирост в 2024 зафиксирован в Ростове-на-Дону — +14%. «9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала», — резюмировали аналитики.

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