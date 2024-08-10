Арендатор земли задолжал властям Зеленоградска свыше 150 тыс. рублей

Арендатор земли задолжал властям Зеленоградска свыше 150 тыс. рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Арендатор земельного участка задолжал властям Зеленоградского округа более 150 тыс. рублей. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своём официальном сайте.

Власти Зеленоградска обратились в местный районный суд с целью взыскать задолженность и пени с арендатора земли. Согласно заявлениям, в адрес арендатора отправляли письмо с требованием погасить задолженность, однако эта мера результатов не принесла.

«Согласно условиями договора на арендатора была возложена обязанность по оплате арендных платежей, однако данная обязанность не была исполнена надлежащим образом, что привело к образованию задолженности по арендным платежам в размере 152 740,34 рублей», — говорится в сообщении администрации Зеленоградска. Местонахождение и параметры земельного участка не указаны.

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