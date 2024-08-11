Из-за аварии на сетях в Зеленоградском округе организован подвоз воды (фото)

В Зеленоградском округе организован подвоз воды из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала» Калининградской области.
Воду планируют подвозить по графику. Первый водовоз будет работать в Зеленоградске на следующих улицах:
12:20-13:00 — ул. Потёмкина, 17,
13:00-14:00 — ул. Московская- Октябрьская (пересечение),
14:00-15:00 — ул. Пугачёва, 18,
17:00-18:00 — ул. Ткаченко, 1,
18:00-19:00 ул. Крылова, 1,
19:00-20:00 ул. Победы, 15,
20:00-21:00 ул. Бровцева, 16 (магазин «Пятёрочка»),
21:00-22:00 ул. Садовая, 13.
График работы второго водовоза:
посёлок Вишневое —
12:20-13:00 -ул. Волонтёров, 11а,
13:00-14:00 — ул. Лазаревская, 9,
14:00-15:00 — ул. Валентины Гризодубовой, 1 к. 3,
посёлок Клинцовка -
15:00-16:00 ул. Лесопарковая, 24,
снт «Клинцовка Вилладж» —
18:00-19:00 — ул. Лесная, 26,
посёлок Малиновка -
19:00-20:00 ул. Воскресенская, 2.
Сторонняя организация при осуществлении работ по прокладке инженерных коммуникаций на территории поселка Малиновка повредила водопровод. Из-за этого в домах может наблюдаться слабый напор или временные перебои с водой. Вода в центральной сети в рамках зоны ответственности «Водоканала» на вводе в поселок есть, отметили в «Водоканале». Там рассказали об «уникальной ситуации» в Малиновке. Вода в поселок поставляется, а сетей, обслуживаемых областным «Водоканалом», в нем нет. Подведенный к жилым домам трубопровод принадлежит частной организации ООО «РИС», которая при строительстве жилья самостоятельно подключилась к центральным водопроводным сетям.
«Чтобы помочь жителям, областной „Водоканал“, несмотря на то, что сети поселка не обслуживаются предприятием (это ответственность ООО „РИС“), направил аварийные бригады и дополнительную специализированную технику из Калининграда для ликвидации прорыва. Привлечены значительные ресурсы. Работы планируется завершить максимально оперативно уже сегодня», — сообщили в «Водоканале».