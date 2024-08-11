Из-за аварии на сетях в Зеленоградском округе организован подвоз воды (фото)

Из-за аварии на сетях в Зеленоградском округе организован подвоз воды (фото)
Фото: пресс-служба областного "Водоканала"
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В Зеленоградском округе организован подвоз воды из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала» Калининградской области.

Воду планируют подвозить по графику. Первый водовоз будет работать в Зеленоградске на следующих улицах:

12:20-13:00 — ул. Потёмкина, 17,

13:00-14:00 — ул. Московская- Октябрьская (пересечение),

14:00-15:00 — ул. Пугачёва, 18,

17:00-18:00 — ул. Ткаченко, 1,

18:00-19:00 ул. Крылова, 1,

19:00-20:00 ул. Победы, 15,

20:00-21:00 ул. Бровцева, 16 (магазин «Пятёрочка»),

21:00-22:00 ул. Садовая, 13.

График работы второго водовоза:

посёлок Вишневое —

12:20-13:00 -ул. Волонтёров, 11а,

13:00-14:00 — ул. Лазаревская, 9,

14:00-15:00 — ул. Валентины Гризодубовой, 1 к. 3,

посёлок Клинцовка -

15:00-16:00 ул. Лесопарковая, 24,

снт «Клинцовка Вилладж» —

18:00-19:00 — ул. Лесная, 26,

посёлок Малиновка -

19:00-20:00 ул. Воскресенская, 2.

Сторонняя организация при осуществлении работ по прокладке инженерных коммуникаций на территории поселка Малиновка повредила водопровод. Из-за этого в домах может наблюдаться слабый напор или временные перебои с водой. Вода в центральной сети в рамках зоны ответственности «Водоканала» на вводе в поселок есть, отметили в «Водоканале». Там рассказали об «уникальной ситуации» в Малиновке. Вода в поселок поставляется, а сетей, обслуживаемых областным «Водоканалом», в нем нет. Подведенный к жилым домам трубопровод принадлежит частной организации ООО «РИС», которая при строительстве жилья самостоятельно подключилась к центральным водопроводным сетям.

«Чтобы помочь жителям, областной „Водоканал“, несмотря на то, что сети поселка не обслуживаются предприятием (это ответственность ООО „РИС“), направил аварийные бригады и дополнительную специализированную технику из Калининграда для ликвидации прорыва. Привлечены значительные ресурсы. Работы планируется завершить максимально оперативно уже сегодня», — сообщили в «Водоканале».

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