В «Храброво» пресекли попытку незаконного вывоза восьми животных

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора на таможенном посту аэропорта «Храброво» пресекли попытку незаконного вывоза с территории Калининградской области восьми животных. Инцидент произошёл 7 августа, сообщила пресс-служба ведомства.



Гражданка РФ пыталась вывезти в страны Евросоюза двух котов породы мейн-кун, двух бенгалов и четырёх собак: чихуахуа, русского той-терьера, шпица и хаски.

При проведении документарного контроля и досмотра животных проверяющие усомнились в подлинности ветеринарных документов. Сомнения вызвали отметки о проведении клинических осмотров и поставленных прививках, а также печати. Вывоз животных запретили.

По данному факту управление Россельхознадзора инициировало доследственную проверку полиции на предмет наличия в действиях женщины признаков нарушения ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Владельцы мелких домашних животных, желающие путешествовать со своими питомцами за пределы Российской Федерации, должны соблюдать действующие ветеринарные требования, напомнили в Россельхознадзоре. Перед покупкой билетов необходимо тщательно изучить правила перевозки животных и соответствующие ветеринарные требования стран, куда планируется выезд. Они могут отличаться в зависимости от выбранного маршрута. Кроме того, необходимо посетить станцию по борьбе с болезнями животных, где государственный ветеринарный врач проведет осмотр питомца и сделает соответствующие отметки в документах.