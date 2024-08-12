АТОР: самый острый дефицит номерного фонда сейчас в Калининградской области

Стоимость отдыха в России выросла на 14%. Об этом заявили по итогам первого полугодия 2024-го пришли в Министерстве экономического развития, объяснив тенденцию резким увеличением спроса на путешествия внутри страны на фоне ощутимой нехватки номерного фонда, пишет «Коммерсант».



Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, самый острый дефицит номерного фонда сейчас в Калининградской области, где в прошлом году побывали свыше 2 млн туристов, причем две трети из них останавливались не в отелях. Прирост объектов размещения требуется также Крыму, Московской области, Краснодарскому краю и еще нескольким регионам. По мнению экспертов, в ближайшем будущем эта проблема решена не будет, поскольку сейчас от Калининграда до Камчатки не хватает, по самым скромным минималистическим оценкам, 1 тыс. отелей в 100 номеров и больше.



Судя по сайтам крупных туроператоров, размещение в пятизвездном отеле Крыма в середине августа стартует от 10 тыс. руб. за ночь. За те же условия в Калининграде из-за ограниченности предложения туристу придется заплатить минимум 30 тыс. руб., отмечает «Коммерсант».