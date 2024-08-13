Калининградцев предупреждают о закрытии движения из-за ремонта коллектора на Радищева

В Калининграде на время проведения работ на канализационном коллекторе на Радищева будет перекрываться движение транспорта по ряду прилегающих улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ на объекте „Аварийно-восстановительные работы участка главного канализационного коллектора по ул. Радищева в г. Калининграде“ будет временно ограничено движение транспортных средств путем закрытия движения и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования: 1) с 26.08.2024 г. по 04.11.2024 г. на участке от дома № 99 по пр-ту Победы до дома № 10 по ул. Станочной; 2) с 04.11.2024 г. по 27.12.2024 г. на участке от дома № 81 до дома № 10 по ул. Станочной; 3) с 27.12.2024 г. по 28.02.2025 г. на участке от дома № 81 до дома № 2 по ул. А Бровковича», — уточняется в сообщении.



Автобусы маршрутов № 5, № 9, № 14, № 24, № 32, № 48 и автобусы малого класса маршрутов № 70 и № 92 временно будет следовать в направлении в центра города по пр-ту Победы, далее согласно существующим схемам движения. Калининградцев просят заблаговременно планировать свои поездки.