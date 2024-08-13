Алиментщик ушел на СВО после четвёртого уголовного дела за долг перед сыном

После возбуждения четвертого уголовного дела должник по алиментам из Советска вспомнил об обязанности содержать ребенка и подписал контракт с Минобороны, чтобы избежать срока. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Отец 11-летнего сына должен ежемесячно выплачивать алименты в размере прожиточного минимума. Однако мужчина уклонялся от родительских обязанностей, нигде не работал и накопил долг более 700 тысяч рублей. За это должник трижды привлекался к уголовной ответственности. Причем каждый раз после возбуждения уголовного дела советчанин устраивался на работу, брал положительную характеристику, а после получения условного срока увольнялся, и

отчисления ребенку прекращались.

В итоге в отношении должника возбудили четвертое уголовное дело, предупредив его, что на этот раз он не избежит лишения свободы. После беседы с приставом должник подписал контракт с Министерством обороны РФ и убыл в зону СВО. В ближайшее время взыскание будет обращено на доходы должника, и несовершеннолетний начнет получать положенные ему алименты. Уголовное дело в отношении должника приостановлено.