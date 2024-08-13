Мининфраструктуры проводит голосование по автобусному маршруту Прибрежный — Гурьевск

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Минифраструктуры области проводит голосование, чтобы узнать мнение жителей по поводу целесообразности изменения маршрута автобуса № 143, курсирующего из Прибрежного до Гурьевска. Об этом сообщает телеграм-канал министерства.

«Открыто голосование по маршруту автобуса № 143 „г. Калининград (мкр. Прибрежный) — г. Гурьевск“ На Платформе обратной связи мы создали опрос. Сейчас автобус курсирует, минуя центр Калининграда — спускается со второго эстакадного моста, по улице Фрунзе выезжает на улицу Гагарина и далее по маршруту. Есть предложение пустить этот автобус через центр. Он пойдет до площади Победы, затем на площадь Василевского, Литовский вал, улица Гагарина и далее по маршруту. Но, надо понимать, что это плюс 1,7 км в пути и дополнительное время — порядка 15 минут», — говорится в сообщении.

Голосование продлится до 31 августа. Жителей региона просят принять в нем участие.


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