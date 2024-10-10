Фермерскую династию из Черняховского района признали лучшей в России (фото)

Фермерскую династию из Черняховского района признали лучшей в России (фото)
Фото из телеграм-канала регионального минсельхоза
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Фермерскую династию жителя Калининградской области Владимира Минича признали лучшей в России. Почетную награду глава КФХ из Черняховского округа вручили в рамках Всероссийской сельхозвыставки «Золотая осень-2024». Об этом сообщает телеграм-канал регионального минсельхоза.

«Сразу 3 поколения семьи Минич вот уже более 25 лет трудятся в пос. Загорское — отец Адам Семенович, сам глава КФХ Владимир и его сын Илья. Их хозяйство выращивает зерновые и овощные культуры на территории почти в 600 га. С 2016 года Владимир Минич создал сельхозкооператив „Загорское“, объединив 13 лучших хозяйств Черняховского и Гусевского округов», — уточняют облвласти.

К 2024 году кооператив стал одним из крупнейших поставщиков продукции во все торговые сети Калининградской области. Помимо этого, династия Миничей уделяет большое внимание общественной жизни своего округа: их силами регулярно проводится благоустройство сельской территории, отметили в минсельхозе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter