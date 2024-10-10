Фермерскую династию из Черняховского района признали лучшей в России (фото)

Фермерскую династию жителя Калининградской области Владимира Минича признали лучшей в России. Почетную награду глава КФХ из Черняховского округа вручили в рамках Всероссийской сельхозвыставки «Золотая осень-2024». Об этом сообщает телеграм-канал регионального минсельхоза.

«Сразу 3 поколения семьи Минич вот уже более 25 лет трудятся в пос. Загорское — отец Адам Семенович, сам глава КФХ Владимир и его сын Илья. Их хозяйство выращивает зерновые и овощные культуры на территории почти в 600 га. С 2016 года Владимир Минич создал сельхозкооператив „Загорское“, объединив 13 лучших хозяйств Черняховского и Гусевского округов», — уточняют облвласти.

К 2024 году кооператив стал одним из крупнейших поставщиков продукции во все торговые сети Калининградской области. Помимо этого, династия Миничей уделяет большое внимание общественной жизни своего округа: их силами регулярно проводится благоустройство сельской территории, отметили в минсельхозе.