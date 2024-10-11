В Калининградскую область не пустили пинчера, которого везли из Австрии

В Калининградской области собака породы пинчер не прошла ветеринарный контроль на границе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«На пограничном ветеринарном контрольном пункте МАПП „Багратионовск“ выявили нарушение ветеринарных требований при перемещении через Польшу из Австрии собаки породы пинчер. При проведении ветеринарного контроля установлено, что в паспорте животного отсутствует отметка компетентного органа о клиническом осмотре в течение четырнадцати дней перед отправкой. <...> Ввоз животного на территорию Российской Федерации запрещен», — говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, в международный паспорт собаки должны были внести запись о проведении клинического осмотра подтверждающего, что животное здорово. Данная запись должна быть завизирована подписью и печатью ветврача страны-экспортера, уполномоченного компетентным органом.