Калининградский архитектор назвал ошибкой расширение улицы 9 Апреля

Калининградский архитектор назвал ошибкой расширение улицы 9 Апреля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Реконструкция ул. 9 Апреля в Калининграде

Расширение улицы 9 Апреля, разрешение на реконструкцию которой городские власти выдали ровно 10 лет назад, — это градостроительная ошибка. Такое мнение в интервью «Новому Калининграду» высказал бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин. По его словам, городу необходимо отказаться и от кольцевой развязки на площади Василевского.

«Если взять конкретно 9 Апреля, то она избыточная, в моём понимании. И перекрёсток с Литовским валом и с улицей Черняховского сделан неправильно, — сообщил Башин. — То есть надо убрать кольцо и сделать обычный перекресток, потому что этот узел тормозит. Круглые развязки эффективны при определенной интенсивности движения. Каждый раз надо считать. Вот когда интенсивность превышается, они становятся неэффективными и только усугубляют ситуацию. И обычные Т-образные перекрёстки намного эффективнее. Есть куча всяких проектов, которые подтверждают это».

Башин добавил, что «перекрёсток надо перекроить».

«9 Апреля можно спокойно на две полосы урезать, с одной стороны и с другой. Сузить. И она будет более габаритная по отношению к городу. При этом интенсивность её не ухудшится, потому что два поворота направо около Фрунзе абсолютно не нужны. Улица просто пустая сейчас. Тем более что на Невского у нас четыре полосы. А тут шесть, а то и восемь», — продолжил архитектор.

Башин назвал проект реконструкции 9 Апреля «недодуманным» и призвал «поджать его», и тогда улица станет «более масштабной» и на ней появятся пешеходы.

Общая сметная стоимость реконструкции улицы 9 Апреля на осень 2014 года составила 384,3 млн рублей. Однако цена по мере строительства поднималась несколько раз. Реконструкцией улицы занималась компания депутата горсовета Сергея Григоренко.

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