Наталья Строганова сохранила пост главы администрации Озёрска

Наталья Строганова сохранила пост главы администрации Озёрского округа. Как сообщили «Новому Калининграду» в муниципалитете, к своим обязанностям она приступит на следующей неделе.

«Во вторник будет [главой администрации] Строганова Наталья Александровна. Заседание окружного совета депутатов состоялось вчера (в четверг, 10 октября — прим. „Нового Калининграда“)», — заявили в администрации Озёрска.

Таким образом, Строганова осталась на посту сити-менеджера. Первый раз её назначили на эту должность в октябре 2019 года. До этого она с 2017 работала в качестве заместителя главы администрации Озёрска.

Напомним, в конце сентября главой Озёрского округа снова стала Наталья Макрецкая. В нём она председательствует с 2019 года. Выборы депутатов в муниципалитете прошли в одно время с губернаторскими. В Озёрском окружном совете 14 из 15 мест заняли представители «Единой России».