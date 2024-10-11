В Калининграде планируют на сутки закрыть движение по ул. Портовой

Движение по ул. Портовой планируют на сутки ограничить в субботу, 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.



«С 9.00 12 октября до 9.00 13 октября закрывается движения по ул. Портовой от строения № 47 „а“ до пересечения с двухъярусным мостом», — уточняется в сообщении.

Ограничение вводится в выходные дни для обеспечения безопасности продолжения работ по восстановлению подпорной стенки.

Возможность проезда общественного и специального транспорта будет обеспечена, автовладельцев просят в указанный период выбирать для движения альтернативные маршруты.