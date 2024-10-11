Администрацию Светлого возглавил бывший председатель местного совета депутатов

Главой администрации Светловского городского округа стал Сергей Бевз. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Конкурс на замещение должности прошёл в пятницу, 11 сентября. Глава региона подчеркнул, что впереди перед чиновником стоят новые задачи и цели. «Встретились, обсудили основные направления работы. Пожелал удачи», — написал Беспрозванных.

Ранее Сергей Бевз возглавлял совет депутатов Светловского городского округа трёх созывов: 2010, 2014 и 2019. В сентябре на этом посту его сменила Елена Артамонова. Тогда же экс-глава администрации муниципалитета Александр Блинов ушёл в отставку.

Выборы депутатов в Светловском округе прошли в одно время с губернаторскими. В Озёрском окружном совете 12 из 15 мест заняли представители «Единой России».