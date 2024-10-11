Администрацию Светлого возглавил бывший председатель местного совета депутатов

Администрацию Светлого возглавил бывший председатель местного совета депутатов
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Муниципалитеты

Главой администрации Светловского городского округа стал Сергей Бевз. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Конкурс на замещение должности прошёл в пятницу, 11 сентября. Глава региона подчеркнул, что впереди перед чиновником стоят новые задачи и цели. «Встретились, обсудили основные направления работы. Пожелал удачи», — написал Беспрозванных.

Ранее Сергей Бевз возглавлял совет депутатов Светловского городского округа трёх созывов: 2010, 2014 и 2019. В сентябре на этом посту его сменила Елена Артамонова. Тогда же экс-глава администрации муниципалитета Александр Блинов ушёл в отставку.

Выборы депутатов в Светловском округе прошли в одно время с губернаторскими. В Озёрском окружном совете 12 из 15 мест заняли представители «Единой России».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter