Синоптики прогнозируют в Калининградской области усиление ветра и обложные дожди

С утра воскресенья, 13 октября, в Калининградской области ожидаются обложные дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Завтра погода испортится: нас посетит атлантический циклон „Хельма“, который принесёт обложные дожди (уже с 10-12 часов), пасмурную погоду и усиление юго-восточного/южного/юго-западного ветра до 13-16 м/с в порывах. При этом будет не очень холодно: около +8...+12°С», — говорится в сообщении.

Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области регионального управления МЧС России, скорость юго-восточного ветра в воскресенье местами составит 12-15 м/с. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.