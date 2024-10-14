Власти Зеленоградска купили Деда Мороза на велосипеде за полмиллиона рублей

На украшение к предстоящему Новому году и Рождеству власти Зеленоградска потратили 3,454 млн рублей. Как следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок, Культурно-досуговый центр муниципалитета приобрёл за эти деньги фигуру Деда Мороза и поезд с вагоном.



Как отмечается в документации, учреждение произвело две закупки у единственного поставщика. 2,9 млн рублей было направлено на приобретение новогоднего поезда длиной 6 метров и высотой три метра, а также вагона для этого поезда длиной 3 м, высотой 1,9 метра.

Кроме того, учреждение закупило фигуру Деда Мороза на велосипеде с санями стоимостью 554 тыс. рублей. Изделие представляет собой объемно-пространственную композицию и включает в себя опорное основание и световую часть с местом для сидения.